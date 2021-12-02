Ініціаторами акції стали міжнародна Спільнота святого Егідія та рух "Молодь за мир". Цьогоріч у Львові підсвітили каплицю Кампіанів, що на площі Катедральній, 1.

Цікаво У Львові розпочали пілотний проєкт з утилізації ліків

Львів'яни долучилися до міжнародної акції проти смертної кари

У Львові 30 листопада відбулася міжнародна акція "Міста за життя – міста проти смертної кари". Її проводили у співпраці Львівської міськради, Спільноти святого Егідія та руху "Молодь за мир". Метою заходу було нагадати, що у світі досі існує смертна кара й багато людей позитивно ставляться до такого негуманного та несправедливого способу покарання.

На каплиці, яку ми підсвічували, є барельєф, що зображає смерть Ісуса і це дуже символічно. Адже Ісус теж несправедливо був засуджений до смертної кари та помер на хресті,

– розповіли у Спільноті святого Егідія.

До події приєдналися понад 2 тисячі міст з усього світу. У цей день там підсвітили червоним кольором різні визначні будівлі.

У Львові раніше підсвічували Каплицю Боїмів. Однак цьогоріч, у зв'язку із реставраційними роботами, "червоною" стала каплиця Кампіанів. Цей колір символізує пам'ять про мільйони жертв нелюдських ідеологій. За інформацією Львівської міськради, від громади міста на подію завітала керівниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

У Львові світлом протестували проти смертної кари / Фото "Молодь за мир" та Романа Балука

Зауважте Львівські депутати розглянули петицію про демонтаж скульптури Моцарта: що вони вирішили

У різних країнах продовжують страчувати засуджених

Організатори заходу розповіли, що за інформацією ЗМІ, в окупованій частині Донбасу також проводили смертну кару. Окрім цього, такий жорстокий метод покарань практикують у сусідній Білорусі.

Спільнота святого Егідія щороку збирає підписи небайдужих за те, щоб смертну кару скасували в усіх країнах світу. Петро Леопольд Йосип Габсбург підписав указ, який 30 листопада 1786 року вперше скасував страти у Великому герцогстві Тосканському. Саме тому для проведення акції обрали цю дату.

Вперше акція відбулася у 2002 році. Відтоді до неї долучилося 2371 місто з різних країн світу. Львів став першим українським містом, яке підтримало цей важливий захід. Це трапилося ще у 2010 році. Також подія щороку відбувається в Івано-Франківську.

Спільнота святого Егідія та рух "Молодь за мир", який є її частиною, діють у понад 70 країнах світу. Вони займаються допомогою бездомним, літнім людям, біженцям та людям з інвалідністю. Також спільнота працює над вирішенням гуманітарних викликів – смертна кара, війна, поширення СНІДу. Завдяки такій діяльності в Америці, Азії та Африці вже скасували смертні вироки для засуджених.

Дивіться трансляцію акції "Міста за життя – міста проти смертної кари":