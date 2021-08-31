Во Львове пункты вакцинации будут работать в вузах и на фестивале: график работы

Во Львове продолжают активно прививать горожан против коронавируса. Как всегда, будут работать центры массовой вакцинации и стационарные пункты. Однако также к кампании присоединятся вузы и "Молодвиж".

Зарегистрироваться на прививку против COVID-19 можно в системе Helsi в разделе "Запись на вакцинацию". В стационарный пункт можно записаться позвонив туда или своему семейному врачу.

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Во Львове к вакцинации присоединятся вузы и "Молодвиж"

По словам первого заместителя городского главы Андрея Москаленко, в городе увеличивают возможности для вакцинации. В частности, 4 сентября прививаться смогут посетители "Молодвиж" на FESTrepublic. Кроме этого, с 3 сентября мобильные пункты вакцинации появятся в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Вакцинироваться там смогут студенты и преподаватели. Также, провакцинироваться можно и в Центрах массовой вакцинации и в стационарных пунктах вакцинации в учреждениях здравоохранения

– отметил Москаленко.

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График работы центров вакцинации во Львове

С 30 августа по 3 сентября:

15:00 – 18:30 Форум Львов, улица Под Дубом, 4. Здесь будут вакцинировать препаратом Moderna исключительно для 2 дозы.

15:00 – 18:30 Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81. Здесь будут прививать вакциной Moderna исключительно для 2 дозы.

15:00 – 18:30 Victoria Gardens, улица Кульпарковская, 226а. Здесь можно вакцинироваться препаратом AstraZeneca.

С 4 по 5 сентября:

10:00 – 15:00 Forum Lviv, улица Под Дубом, 7б. Здесь будут вакцинировать препаратом Moderna исключительно для 2 дозы.

10:00 – 15:00 Lviv Dovzhenka Centre, проспект Красной Калины, 81. Здесь будут прививать вакциной Moderna исключительно для 2 дозы.

10:00 – 15:00 IQmed, улица Липовая Аллея, 15. Здесь будут вакцинировать препаратом Moderna исключительно для 2 дозы.

10:00 – 15:00 Народный дом Брюховичи, улица Ивасюка, 2. Здесь будут вакцинировать препаратом Moderna исключительно для 2 дозы.

10:00 – 15:00 Victoria Gardens, улица Кульпарковская, 226а. Здесь будут прививать вакцинами AstraZeneca и Coronavac.

10:00 – 15:00 гипермаркет "Эпицентр", улица Хмельницкого, 188а. Здесь будут вакцинировать препаратами AstraZeneca и Coronavac.

10:00 – 15:00 ТЦ Спартак, улица Гетьмана Мазепы, 1б. Здесь будут прививать препаратами AstraZeneca и Coronavac.

10:00 – 15:00 Нижний Шувар, улица Хуторовка, 4б. Здесь будут вакцинировать препаратом Pfizer.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала