Во Львове случился пожар в поликлинике: людей эвакуировали

В поликлиническом отделении №2 20 сентября случился пожар. Спасатели эвакуировали из помещения медучреждения людей и успешно погасили пламя.

В поликлинике случилось замыкание в электрощитовой. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Во львовской поликлинике случился пожар

В 11:53 спасателям поступило сообщение о пожаре в цокольном помещении поликлиники №2, на улице Генерала Чупринки, 61. К месту вызова немедленно выехали пожарные.

На момент прибытия спасателей огонь охватил электрический распределительный щиток. Сотрудники ГСЧС надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и начали тушить пламя.

В 12:20 пожар полностью ликвидировали. Огонь уничтожил электрический распределительный щиток. Однако в результате возгорания никто не пострадал.

Смотрите фото с места пожара / Фото Романа Балука, ГСЧС Львовщины и "Варта 1"

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В электрощитовой произошло замыкание

По информации Львовского горсовета, в 5 городской клинической больнице рассказали, что в поликлинике произошло замыкание в электрощитовой. Оно и стало причиной задымления.

Было проведено временную эвакуацию людей из помещения. По состоянию на 12:30 все локализовали,

– говорится в сообщении.

По словам руководителя медицинского учреждения Андрея Миськива, в результате пожара в помещении возникли лишь незначительные повреждения.

В поликлинике №2 случился пожар: видео