Во Львове собрали 50 миллионов гривен на спасение девочки со СМА
4 ноября 2021 , 12:46Читати новину українською
Источник:фейсбук Андрея Садового
Во Львове закрыли сбор средств на лечение Виктории Полюги со СМА. На спасение девочки нужно было собрать 50 миллионов гривен.
Деньги собирали всем Львовом. К сбору присоединились городской совет, ЛОГА, предприниматели и неравнодушные горожане.
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Во Львове закрыли сбор на лечение Виктории Полюги
"Маленькая Виктория Полюга победила! Сбор закрыт! Последний миллион прислали родители мальчика Кирилла из Киева. Он тоже болеет СМА, но в этом году выиграл бесплатный укол. Спасибо всем прекрасным людям, которые присоединились к сбору! Это не чудо, а ежедневный труд родителей, волонтеров и всех людей доброй воли! Пусть все будет хорошо!" – рассказал мэр города Андрей Садовый.
Кратко о болезни Виктории Полюги
- У полуторагодовалой львовянки Виктории Полюги диагностировали спинальную мышечную атрофию.
- Это редкое нервно-мышечное заболевание сопровождается прогрессивной атрофией мышц. Без своевременного лечения болезнь заканчивается смертью.
- Жизнь Виктории может спасти только препарат Золгенсма, который называют самым дорогим в мире, ведь его цена составляет около 2 миллионов долларов. Однако ввести его необходимо до 2-летия девочки, иначе лекарства не подействуют.
- Для спасения львовянки создали платформу "Миллион роз для Виктории". Там можно было приобрести несколько виртуальных цветов в качестве пожертвования.
- Деньги на спасение жизни Виктории собирают всем Львовом. К примеру, в июне участники ежегодного марафона также присоединились к сбору.
- Кроме этого, во Львове организовали акцию "Цветы завянут, а жизнь расцветет". Горожан призвали не покупать букеты на День знаний, а направить деньги на благотворительность. За 2 дня львовянам удалось собрать для Виктории более 500 тысяч гривен.