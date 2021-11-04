У Львові зібрали 50 мільйонів гривень на порятунок дівчинки із СМА

У Львові закрили збір грошей на лікування Вікторії Полюги із СМА. Для порятунку дівчинки потрібно було зібрати 50 мільйонів гривень.

Гроші для Вікторії збирали усім Львовом. До цього долучилися міська рада, ЛОДА, підприємці та небайдужі містяни.

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У Львові закрили збір на лікування Вікторії Полюги

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що збір на порятунок півторарічної Вікторії Полюги закрили. Завдяки благодійним внескам на лікування дівчинки вдалося отримати 50 мільйонів гривень.

Маленька Вікторія Полюга перемогла! Збір закрито! Останній мільйон надіслали батьки хлопчика Кирила з Києва,

– зазначив мер.

Кирило також має спінальну м'язову атрофію. Однак цьогоріч він виграв безкоштовний укол препарату Золгенсма.

"Дякую усім прекрасним людям, які долучились до збору! Це не чудо, а щоденна праця батьків, волонтерів і усіх людей доброї волі! Нехай все буде добре!", – підсумував Садовий.

У коментарі ZAXID.NET волонтерка Наталія Гаврилів розповіла, що батьки Вікторії отримали від американської клініки у Сан-Антоніо новий рахунок на суму близько 50 мільйонів гривень. Дівчинку готові прийняти на лікування до 10 грудня.



У Львові закрили збір на порятунок Вікторії Полюги / Фото Андрія Садового

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