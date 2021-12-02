Во Львове суд вынес приговор командиру взвода "ЛНР"

Львовский суд заключил в тюрьму на 10 лет члена фейковой республики "ЛНР" Александра Ланшакова. Он участвовал в обстреле украинских позиций.

Ланшакова заключили в тюрьму заочно, ведь он находится в розыске. Поэтому фактически отправить его за решетку не могут.

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Ланшаков обстреливал позиции ВСУ

В приговоре Галицкого райсуда Львова за 26 ноября говорится, что Александр Ланшаков в течение 2014-2017 годов был членом террористической организации "ЛНР". В 2015 году он был назначен командиром взвода гвардейской мотострелковой бригады народной милиции фейковой республики. Вступив в террористическую организацию, мужчина получил специальную форму, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Местом дислокации "армейского корпуса народной милиции" является территория бывшего Луганского государственного университета внутренних дел имени Дидоренко. В составе разведывательного взвода Ланшаков выходил на линии разграничения ВСУ и боевиков и обстреливал позиции украинских военных.

Боевику вынесли приговор

Судья Виктор Романюк, исследовав материалы дела, признал Ланшакова виновным в участии в террористической организации. Судья принял во внимание, что мужчину ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Поэтому Романюк не нашел обстоятельств, смягчающих вину боевика.

Суд назначил Ланшакову наказание – 10 лет в тюрьме. В настоящее время 41-летний боевик находится в розыске как лицо, скрывающееся от суда. Террориста арестуют сразу после того, как найдут.