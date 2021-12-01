Подозреваемая больше года находилась в СИЗО. Два года назад ее депортировали из России, куда она уехала в 2015 году.

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Бойко подозревали в сепаратизме

В 2015 году пророссийская пропагандистка Елена Бойко (Вищур) сбежала в Москву. Там женщина неоднократно участвовала в антиукраинских программах, где заявляла о незаконности избрания украинской власти.

Российские СМИ называли Бойко "известным критиком политики президента Украины Петра Порошенко". Однако до побега из Львова она была скорее провокаторшей, чем журналисткой. Женщина была активным автором сайта сепаратистского движения "Галицкий ястреб", на котором публиковали антиукраинские материалы.

После бегства в Москву Бойко просила российские власти о политическом убежище. Однако ей отказали. В январе 2019 года экс-журналистку депортировали из России из-за нарушения миграционного законодательства. На украинской границе ее сразу же задержали сотрудники СБУ. Бойко обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Через год, 3 марта 2020 года, подозреваемая вышла на свободу под залог. В приговоре суда говорится, что она в течение августа – октября 2016 года, называя себя "львовской журналисткой в изгнании", принимала участие в различных программах сепаратистских медиа. Бойко призвала восстановить территориальные границы Украины 1939 года, передать Галичину Польше, Буковину – Румынии, а Закарпатье – Венгрии и Словакии.

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Суд вынес приговор экс-журналистке

Во время судебного заседания 61-летняя Бойко подтвердила свои слова. Однако своей вины она не признала. Судья Галицкого районного суда Виталий Радченко, исследовав материалы дела, признал Бойко виновной в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ей назначили 2 года, 3 месяца и 1 день в тюрьме. Из-за того, что Бойко провела 412 дней в СИЗО, а по "закону Савченко" один день предварительного заключения считают как 2 дня лишения свободы, подсудимая уже отбыла назначенное наказание.