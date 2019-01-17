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      Пророссийская пропагандистка Елена Бойко: биография и почему ее депортировали

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      Елена Бойко - биография: кто такая Елена Бойко и почему ее депортировали из России
      Елена Бойко / Facebook/Елена Бойко

      Украинскую журналистку со Львова Елену Бойко, которая обвиняется в поддержке боевиков террористических "ДНР" и "ЛНР", депортировали из России, после чего ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

      Бойко известна своими антиукраинскими взглядами, и в Украине против нее открыто производство по 110 статье Уголовного кодекса (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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      Что известно о Елене Бойко

      Елена Бойко (Вищур) родилась 18 апреля 1959 года недалеко от Львова.

      С 2004 года была членом Коммунистической партии Украины, а в 2011 году вышла из партии из-за того, что начала работать в коммунистическом издании "Галицкий ястреб". Этот шаг она мотивировала тем, что "независимый журналист не может быть членом какой-либо партии". В своей биографии она вспоминает обучение в Львовском университете на факультете журналистики в 1983-87 годах, однако, как пишет издание Zaxid.net, на самом же деле в это время она отбывала наказание в Качановской колонии №54 в Харьковской области за кражу.

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      Неоднократно была замечена в организации провокаций во Львове с коммунистической символикой. После начала войны на Донбассе неоднократно появлялась в эфире российских телеканалов, а также в СМИ боевиков. В августе 2015 года Бойко выехала на временно оккупированные территории, а впоследствии и в Россию, где в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.

      Почему Бойко депортировали?

      В декабре 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о депортации и оштрафовал Бойко на пять тысяч рублей. В Россию ее пригласили для участия в телевизионных программах в качестве эксперта, однако она не оформила документы, необходимые для трудовой деятельности, и нарушила миграционное законодательство РФ.

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      В суде журналистка заявила, что в Украине против нее открыто уголовное производство, поэтому она не может вернуться назад, однако 15 января оппозиционную журналистку выдворили из России за нарушение режима пребывания в стране. После пересечения границы ее задержали сотрудники украинских спецслужб. Теперь ее должны доставить во Львов, где в Галицком районном суде ей будут избирать меру пресечения.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Российская пропаганда СБУ СМИ
      Источник: 24 Канал
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