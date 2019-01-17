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      Проросійська пропагандистка Олена Бойко: біографія і чому її депортували

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      Олена Бойко - біографія: хто така Олена Бойко та чому її депортували з Росії
      Олена Бойко / Facebook/Олена Бойко

      Українську журналістку зі Львова Олену Бойко, яка звинувачується в підтримці бойовиків терористичних "ДНР" і "ЛНР", депортували з Росії, після чого її затримали співробітники Служби безпеки України.

      Бойко знана своїми антиукраїнськими поглядами, і в Україні проти неї відкриті провадження за трьома статтями Кримінального кодексу – 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і 111 (Державна зрада).

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      Що відомо про Олену Бойко

      Олена Бойко (Віщур) народилася 18 квітня 1959 неподалік Львова.

      З 2004 року була членом Комуністичної партії України, а у 2011 році вийшла з партії через те, що почала працювати у комуністичному виданні "Галицький яструб". Цей крок вона мотивувала тим, що "незалежний журналіст не може бути членом будь-якої партії". У своїй біографії вона згадує навчання в Львівському університеті на факультеті журналістики в 1983-87 роках, однак, як пише видання Zaxid.net, насправді ж у цей час вона відбувала покарання у Качанівській колонії №54 у Харківської області за крадіжку.

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      Неодноразово була помічена у організації провокацій у Львові із комуністичною символікою. Після початку війни на Донбасі неодноразова з'являлась в ефірі російських телеканалів, а також у ЗМІ бойовиків. У серпні 2015 року Бойко виїхала на тимчасово окуповані території, а згодом і до Росії, де у засобах масової інформації постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України.

      Чому Бойко депортували?

      У грудні 2018 року Преображенський суд Москви ухвалив рішення про депортацію і оштрафував Бойко на п'ять тисяч рублів. До Росії її запросили для участі в телевізійних програмах у ролі експерта, проте вона не оформила документів, необхідних для трудової діяльності та порушила міграційне законодавство РФ.

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      У суді журналістка заявила, що в Україні проти неї відкрито кримінальне провадження, тому вона не може повернутися назад, однак 15 січня опозиційну журналістку вислали з Росії за порушення режиму перебування в країні. Після перетину кордону її затримали співробітники українських спецслужб. Тепер її мають доставити до Львова, де в Галицькому районному суді їй обиратимуть запобіжний захід.

      Теги: Новини України Україна – Росія Російська пропаганда СБУ ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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