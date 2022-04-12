Во Львове тоже изменили время комендантского часа: как будет курсировать общественный транспорт

Во Львове 12 апреля изменили время комендантского часа. Андрей Садовый рассказал, что теперь находиться на улице без разрешения можно с 06:00 до 23:00.

Мэр Львова сообщил, что общественный транспорт в городе будет курсировать до 22:00. На территории области комендантский час также будет длиться с 23:00 до 06:00.

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Во Львове изменено время комендантского часа. Теперь выходить из дома и находиться на улице без разрешения можно с 06:00 до 23:00. Общественный транспорт будет курсировать до 22:00,

– подчеркнул Садовый.

Максим Козицкий – начальник Львовской ОВА – призвал людей с ответственностью отнестись к мерам, введенным на период действия военного положения.