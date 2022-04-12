Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий издал соответствующий приказ.

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Приказом предусматривается, что с 12 апреля комендантский час на территории Львовской области будет длиться с 23:00 до 06:00.

Львовская ОВА напоминает, что комендантский час предусматривает запрет в соответствующее время суток находиться на улицах общины без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

Просим всех с ответственностью отнестись к введенным мерам на период действия военного положения. Придерживайтесь правил комендантского часа,

– отметили в ЛОВА.

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