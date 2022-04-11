Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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Также время комендантского часа изменено в Хмельницком – с 23:00 до 5:00. Новые правила начнут действовать с 15 апреля.

Что предполагает комендантский час

запрет находиться на улице;

посещать общественные места;

передвигаться по населенным пунктам транспортом или пешком (не распространяется на перемещение к укрытиям во время сигнала тревоги).

Находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, у которых есть специальный пропуск.

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