Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
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Также время комендантского часа изменено в Хмельницком – с 23:00 до 5:00. Новые правила начнут действовать с 15 апреля.
Что предполагает комендантский час
- запрет находиться на улице;
- посещать общественные места;
- передвигаться по населенным пунктам транспортом или пешком (не распространяется на перемещение к укрытиям во время сигнала тревоги).
Находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, у которых есть специальный пропуск.