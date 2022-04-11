Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Головне Маріуполь неможливо повернути воєнним шляхом, обстріли Миколаївщини: головне за 47 день війни

Також час комендантської години змінено у Хмельницькому – з 23:00 до 5:00 години. Нові правила почнуть діяти з 15 квітня.

Що передбачає комендантська година

заборону перебувати на вулиці

відвідувати громадські місця

пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки (не поширюється на переміщення до укриттів під час сигналу тривоги)

Перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.

Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 10 квітня: дивіться відео