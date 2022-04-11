Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
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Також час комендантської години змінено у Хмельницькому – з 23:00 до 5:00 години. Нові правила почнуть діяти з 15 квітня.
Що передбачає комендантська година
- заборону перебувати на вулиці
- відвідувати громадські місця
- пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки (не поширюється на переміщення до укриттів під час сигналу тривоги)
Перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку.