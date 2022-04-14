Во Львове улицу Чайковского хотят назвать в честь Маркияна Иващишина

Во Львове предлагается изменить название улицы российского композитора Руслана Чайковского. В частности, ей хотят дать имя Маркияна Иващишина.

С таким обращением выступили общественные организации. Они подчеркнули, что найти современника, который сделал бы для культуры Львова больше, невозможно.

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Призываем переименовать улицу Чайковского в улицу Иващишина. Уверены, что это станет одной из уместных и своевременных форм благодарности человеку, который смело творил для Львова и его свободное будущее,

– подчеркнула директор Института стратегии культуры Юлия Хомич.

Заметим, назвать эту улицу именем Иващишина предлагают и потому, что он на ней жил.

Поддержать переименование улицы можно – по ссылке.