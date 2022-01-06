Во Львове умер известный художник Остап Лозинский

Во Львове умер известный художник и иконописец Остап Лозинский. Художника не стало в возрасте 38 лет.

Сейчас причина смерти художника неизвестна. О дате и времени прощания сообщат позже.

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Умер художник Остап Лозинский

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что 6 января умер известный художник и иконописец Остап Лозинский.

Говорят, когда человек покидает этот мир в такие большие праздники, то он сразу попадает в рай. Пусть Остапу там будет светло и хорошо. А его работы, как и память о нем, будут жить вечно. Светлая память светлому человеку,

– заметил мэр.

По данным "Википедии", художник родился во Львове в апреле 1983 года. В 2004 году он окончил Львовский колледж декоративного искусства имени Ивана Труша, а через 2 года – Львовскую национальную академию искусств. Около 10 лет Лозинский работал в Национальном музее имени Андрея Шептицкого.

Также он был преподавателем теоретически-практического курса "Основы композиции" в иконописной школе "Радруж" УКУ. С 2011 года художник был куратором выставочных проектов галереи современного сакрального искусства Iconart.

Во Львове умер иконописец Остап Лозинский / Фото из фейсбука Андрея Садового

Текст сообщения Андрея Садового:

Сегодня отошел в вечность известный львовский художник и иконописец Остап Лозинский. Говорят, когда человек покидает этот мир в такие большие праздники, то он сразу попадает в рай. Пусть Остапу там будет светло и хорошо. А его работы, как и память о нем, будут жить вечно. Светлая память светлому человеку