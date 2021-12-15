Во Львове умер известный композитор Ярослав Виджак

Известный львовский композитор Ярослав Виджак умер 15 декабря. Он ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Ярослав Виджак перенес сложную операцию. Он был в реанимации.

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Умер львовский композитор Ярослав Виджак

Во Львове 15 декабря в возрасте 68 лет умер известный композитор, певец и музыкант Ярослав Виджак. Первыми об этом сообщили на фейсбук-странице "Львов музыкальный 1975 – 1985".

Только что нас всех оставил Ярослав Виджак. Непоправимая потеря,

– говорится в сообщении.

Недавно Ярославу Виджаку сделали срочную операцию на кишечнике. Семья композитора объявляла о денежном сборе для его лечения. Несколько дней после операции композитор находился в реанимации. Его состояние было тяжелым.

Короткая биография Ярослава Виджака