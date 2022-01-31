Во Львове умер Заслуженный тренер Украины Евгений Шилов

Во Львове умер Заслуженный тренер Украины, наставник ватерпольной команды "Евроспорт" Евгений Шилов. Мужчины не стало на 87 году жизни.

Евгений Шилов был знаковой персоной для водного поло Львова и Украины. Он был победителем Спартакиады УССР по современному пятиборью и призером юниорского первенства УССР по боксу.

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Умер известный тренер Евгений Шилов

На 87 году жизни умер Заслуженный тренер Украины Евгений Шилов. Он был игроком львовского ватерпольного клуба "Спартак", тренером ДЮСШ, Львовского спортинтерната, команды "Динамо Львов" и юниорских сборных УССР и Украины. Кроме того, Шилов был судьей всесоюзной и международной категории и мастером спорта.

Евгений Николаевич был многогранной и всесторонне развитой личностью, что отражалось и в спорте. Он стал победителем Спартакиады УССР по современному пятиборью (1967), призером юниорского первенства УССР по боксу,

– рассказали в ВК "Динамо" Львов.

Евгения Шилова считают одним из ветеранов львовского тренерского цеха. Он работал наставником ватерпольной команды "Евроспорт" и даже в пожилом возрасте передавал свои знания и опыт детям.

"Вся ватерпольная семья выражает глубокие соболезнования семье Евгения Шилова, его близким, коллегам и ученикам. Вечная память!", – говорится в сообщении.

Похороны состоятся 1 февраля в 12:00 в церкви Веры, Надежды и Любви на улице Веры, Надежды и Любви, 10.

Умер известный тренер Евгений Шилов / Фото ВК "Динамо" Львов

Текст сообщения ВК "Динамо" Львов:

На 87 году жизни умер Евгений Николаевич Шилов – знаковая персона для водного поло Львова и Украины. Заслуженный тренер Украины (1995), игрок ватерпольного клуба "Спартак" (Львов), тренер ДЮСШ, Львовского спортинтерната, команды "Динамо" (Львов), юниорских сборных УССР и Украины, судья всесоюзной и международной категории (1979), мастер спорта (1962).

Евгений Николаевич был многогранной и всесторонне развитой личностью, что отражалось и в спорте. Он стал победителем Спартакиады УССР по современному пятиборью (1967), призером юниорского первенства УССР по боксу.

Евгения Шилова справедливо считают одним из ветеранов львовского тренерского цеха, он работал наставником ватерпольной команды "Евроспорт" (Львов) и даже в преклонном возрасте передавал знания и опыт детям. Вся ватерпольная семья выражает глубокие соболезнования семье Евгения Шилова, его близким, коллегам и ученикам. Вечная память!

Похороны состоятся 1 февраля в 12:00 в церкви Веры, Надежды и Любви по адресу: ул. Веры, Надежды и Любви, 10.