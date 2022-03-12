Во Львове уже обнаружили много диверсионных групп, – Садовый
12 марта 2022 , 19:52Читати новину українською
Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что во Львове обнаружили ряд диверсионных групп. К счастью, их планам удалось помешать.
Об этом мэр Львова заявил, объясняя, почему во Львове не выключают уличное освещение. По словам Садового, это будет только выгодным для диверсантов.
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