Во Львове уже обнаружили много диверсионных групп, – Садовый

Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что во Львове обнаружили ряд диверсионных групп. К счастью, их планам удалось помешать.

Об этом мэр Львова заявил, объясняя, почему во Львове не выключают уличное освещение. По словам Садового, это будет только выгодным для диверсантов.

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