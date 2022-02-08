Во Львове и Винниках 9 февраля массово отключат свет: полный перечень улиц
8 февраля 2022 , 18:50Читати новину українською
Источник:Горячая линия Львовоблэнерго
Специалисты Львовоблэнерго 9 февраля будут проводить работы на электросетях города. Поэтому ряд улиц во Львове, Винниках, Рудном, Скнилове и Сокольниках временно останется без электроснабжения.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжения не будет с 10:00 до 16:00.
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Где во Львове не будет света
- Дружба КСТ – 27, участки № 43 и 56;
- Павлика – дома № 3, 5;
- Академика Павлова – дома № 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6Ц, 7, 8, 9;
- Романчука – дома № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Скальная, дом №1;
- Венская – дом №7;
- Грабовского – дом №11;
- Днестровская – дом №27;
- Зеленая – Петрушевича;
- Калича Гора – дом №28;
- Кониского – дома № 1, 10, 11, 11-А, 11А, 1А, 3, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А;
- Конопницкой – дома № 10, 12, 14, 15, 15/1, 4, 6, 8;
- Копистинского – дома № 11, 11А, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Кульпарковская – дома № 54, 56, 60, 62, 64;
- Левицкого – дома № 10, 11, 11-А, 11А, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 21 А, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 40а, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9;
- Навроцкого – дома № 1, 11, 13, 19, 1А, 1р, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 4, 5, 69, 7, 7б, 9, 9а;
- Ожинова – дом №5а;
- Палия – дома № 11, 11А, 3, 4, 5, 7, 9;
- Шота Руставели – дома № 1, 10, 10А, 2, 4, 6, 6/1, 8, 8 а, 8А;
- Ряснянская – дома № 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34Б, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48а, 5, 50, 52, 6, 6а, 7;
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- Томашевская – дома № 5, 9;
- Угорская – дома № 1, 10, 13 а, 3, 4, 5, 6, 72, 8, 9, 14, 14А, 14Б, 15,17,19, 21, 23, 25, 26, 27;
- Франко – дома № 18, 20, 24, 26, 27, 28, 28/3, 33, 35, 37;
- Сливовая – дома № 11Б, 5, 7, 9;
- Шахтерская – дома № 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6;
- Ботева – дома № 10, 4, 4А, 6;
- Пороховая – дома № 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 6, 8;
- Рабочая – дома № 4, 6, 7, 8;
- Бобинского – дома № 10, 1а, 2, 7а, 9, 9а;
- Брюховицкая (Рясное) – дома № 101, 105, 39, 39а, 39Б, 43, 43а, 45, 57, 65, 69, 77, 83, 87, 87а, 89;
- Дублянская – дома № 14, 16а, 30, 32;
- Встречная – дома № 10, 13, 15, 20;
- Профессора Ковалика – дома № 11, 12, 12а, 2, 2а;
- Лушпинского – дома № 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 23, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9;
- Маршаловка – дома № 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 21а, 3, 4, 5, 5а; 6, 7, 8, 9, 9а;
- Моха – дома № 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, 8А;
- Нефтяная – дом №9а;
- Нестора Летописца – дома № 1а, 2, 3а, 3в, 15;
- Осиновая – дома № 1, 10, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Павлокомская – дома № 1а, 3;
- Согласная – дома № 12, 16, 19;
- Прокоповича – дома № 16, 18, 2, 20, 22, 32, 32а, 37, 39;
- Речицкая – дома № 11, 27, 27а;
- Смела – дома № 7, 9;
- Тростниковая – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- Хмельницкого – дом № 179;
- Шевченко – дома № 1, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 15г, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 23А, 25, 25 Г, 25а, 26, 27, 27А, 29, 297В, 299, 3, 30, 301, 305, 307, 31, 318, 318А, 318б, 32, 320, 322, 33, 334, 340, 340А, 35, 350, 358, 358а, 36, 360-В, 37, 374, 384, 386, 388 – 408, 388А, 39, 392, 392а, 394, 396, 398, 4, 40, 400, 402, 404, 406, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 60 А, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 78 А, 78 Б, 8, 80, 80., 82, 9;
- Шевченко (Рясное) – дом №318;
- Нечуя-Левицкого – дом №8.
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Где не будет света в Винниках
- "Садовник" – дома № 11, 3;
- Хмельницкого – дома № 19а, 38;
- Банаха – дома № 1, 11, 2, 23, 4, 5, 7, 8, 9, участок №6;
- Виноградная, дома № 1;
- Врецьоны – Дома № 2, 4, 6;
- Жуковского – дома № 11, 11Б, 12, 13, 13Б, 13В, 14, 14а, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 21, 21а, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 6, 7, 7А, 9, 9А;
- Засядько – дома № 1, 1А;
- Кондратюка – дома № 11, 16, 16а;
- Лесная – дома № 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19б, 2, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 2а, 3, 3-Б, 31, 32, 33, 35, 38, 38а, 3А, 4, 42, 44, 49, 4а, 5, 50, 56, 58, 5а, 6, 60, 61, 62, 64, 6а, 6б, 7, 7-А, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9В;
- Лысика – дома № 12, 15, 16, 17, 17А, 17В, 18, 20, 22А, 24, 24А, 26А, 28, 32, 34, 5, 9, участок №22;
- Нагляка – дома №1, 2А, 3, 5, 6, 6а, 7;
- Нечуя-Левицкого – дом №1а;
- Огиенко – дома № 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 28, 28а, 32, 34, 4, 6, 8, 9, 9А;
- Под камнем – дома № 3, 5;
- Сахарова – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9;
- СГК "Механизатор над Оврагом" – дома № 13, 17, 20, участки № 4, 9;
- Соловьиная – дома №1, 2, 7;
- Циолковского – дома №12, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25Б, 26, 27, 27б-на карте, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 71;
- Черемшины – Дома №2, 23, 8.
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Где не будет света в Скнилове, солонце и Рудном
- Ивасюка (Скнилов) – все дома;
- Липовая (Скнилов) – все дома;
- Стуса (Солонка) – все дома;
- Волошкова (Солонка) – все дома;
- Квитнева (Солонка) – все дома;
- Львовская (Солонка) – все дома;
- Детская (Рудно) – дома № 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14 А, 15а, 17А, 18, 18а, 19, 1а, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 4, 5а, 5б, 5в, 5е, 7, 8, 9, 9а;
- Коновальца (Рудно) – дом№46;
- Лесная боковая (Рудно) – дома № 5, 7, 9.