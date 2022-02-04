Во Львове внезапно скончался известный актер Борис Триус
Источник:"Первый театр"
О смерти Заслуженного артиста Украины Бориса Триуса сообщили 3 февраля. Актер отдал служению сцене 45 лет своей жизни.
Борис Триус скончался в возрасте 70 лет. В театре не сообщили причину его смерти.
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Умер Заслуженный артист Украины Борис Триус
В Первом украинском театре для детей и юношества 3 февраля сообщили о смерти актера Бориса Триуса. Он был Заслуженным артистом Украины и любимцем публики, который 45 лет своей жизни работал как актером, так и заведующим труппой. В его творчестве – более 70 блестящих ролей.
В нашем сердце будет вечно жить память не только о коллеге, но и о друге, побратиме, учителе и наставнике. Скорбим и выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Бориса Триуса,
– отметили в театре.
По информации "НВ Львов", последние несколько лет Борис Триус болел после перенесенного инсульта. В спектаклях он не играл, но его любили и помнили. О времени прощания и чине похорон пока не сообщили.
Умер Заслуженный артист Украины Борис Триус / Фото "Первый театр"
Краткая биография Бориса Триуса
- Актер родился в 1951 году в городе Лохвица Полтавской области.
- В школьные годы он являлся активным участником драматического кружка.
- Затем Триус окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого и прошел службу в армии.
- Впоследствии актер работал в Закарпатском и Киевском театре имени Ивана Франко.
- С 1973 года он был актером Львовского театра юного зрителя имени Горького (ныне Первый украинский театр для детей и юношества).
Текст сообщения "Первого театра":
Отошел в мир иной Борис Триус. Заслуженный артист Украины и любимец публики – 45 лет своей жизни Борис Викторович отдал служению сцене как актер и как заведующий труппой. В его творческом наследии более 70 блестящих ролей.
В нашем сердце будет вечно жить память не только о коллеге, но и о друге, побратиме, учителе и наставнике. Скорбим и выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Бориса Триуса.