Во Львове водитель микроавтобуса избил велосипедиста посреди улицы

Во Львове 30 ноября водитель микроавтобуса Renault Trafic избил 31-летнего велосипедиста. Он просто вышел из машины и набросился на мужчину.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Окружная – Сулимы. После драки велосипедист заявил, что его ограбили.

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Водитель набросился на велосипедиста

На перекрестке улиц Окружная – Сулимы 30 ноября водитель микроавтобуса Renault Trafic избил велосипедиста. После этого он вернулся в авто и уехал. В патрульной полиции Львовщины рассказали, что пострадавшим оказался 31-летний велосипедист. У него были признаки алкогольного опьянения.

Сейчас правоохранители разыскивают причастного к драке водителя. Об этом случае полицейским сообщили очевидцы. Они рассказали, что водителю якобы не понравилось, как велосипедист ехал по дороге. Он остановился и оттащил мужчину на тротуар на противоположную сторону улицы. Там водитель бросил велосипедиста на асфальт и несколько раз пнул его ногой в туловище.

Несмотря на то, что инцидент случился на глазах у прохожих, те решили не вмешиваться. Правоохранители добавили, что после избиения велосипедист сказал, что его ограбили – у пострадавшего исчезли ключи от дома.

Смотрите видео с места происшествия: