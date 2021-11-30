Причиной инцидента якобы стал вопрос, может ли пассажирка закурить. Однако об этом рассказала сама потерпевшая, поэтому все могло иметь и другие обстоятельства. Их уже выясняют местные правоохранители.

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Резко стал агрессивным

По словам женщины, она вызвала автомобиль онлайн службы такси примерно в 10 часов вечера. Когда она уже в салоне спросила, можно ли закурить, водитель вроде бы стал агрессивным. Когда он в грубой форме ответил "Нет", пассажирка решила не спорить.

По ее словам, таксиста вроде бы все равно возмутило такое поведение пассажирки. Поэтому он начал громко выражать свое недовольство. Мол, от курения в салоне распространяется неприятный запах.

Вытащил и бросил в грязь

При этом водитель сильно жестикулировал, поэтому его пришлось просить следить за дорогой. Но все обернулось крайне негативными последствиями.

Он вышел и вытащил меня за грудь из машины, толкнул, тянул и душил... Я упала в соседский огород, где он меня вымесил в грязи. Тогда был дождь, слякоть, я поднялась начала кричать, размахивать руками, но он меня дальше дубасил и толкал,

– поделилась потерпевшая.

Она добавила, что все завершилось благодаря тому, что сосед вышел кормить собаку и все это услышал. Он выбежал и испугал работника службы такси, который быстро оттуда уехал.

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Какие последствия инцидента

У пострадавшей сломанные пальцы на правой и левой руке, ссадины на шее и поврежденное колено. Кроме того, у нее разбит телефон и испорченная одежда.

Женщина жалуется, что теперь некоторое время не сможет работать. Ведь у нее труд, связанный с работой руками. В Криворожском районном управлении полиции подтвердили, что женщина к ним после этого обратилась. Следователи устанавливают обстоятельства, чтобы дать квалификацию делу.

Травмы потерпевшей женщины / Фото "Первый Городской"