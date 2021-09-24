В сети выложили видео инцидента. Об этом рассказали в обед 24 сентября. Чем закончилось нападение – не сообщают.

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Затолкал в авто и поехал дальше

Таксист силой затолкал своего пассажира в авто в Шевченковском районе. Вероятно, перед этим мужчина еще и избил его. После этого злоумышленник сел за руль и уехал.

Видео записал мужчина из другого проезжавшего мимо авто. Рядом с ним сидела женщина, которая комментировала ситуацию. Она назвала таксиста "уродом" и сказала, что с пострадавшего что-то течет.

Таксист затолкал пассажира в авто и предположительно избил его: видео "КиївМеdіа"

Как закончился инцидент и действительно ли пострадал пострадавший – не известно. Полиция не предоставила об этом официальной информации.