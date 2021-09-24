У мережі виклали відео інциденту. Про це розповіли в обід 24 вересня. Чим закінчився напад – не повідомляють.

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Заштовхав у авто і поїхав далі

Таксист силою заштовхав свого пасажира в авто у Шевченківському районі. Ймовірно, перед цим чоловік ще й побив його. Після цього зловмисник сів за кермо і поїхав.

Відео записав чоловік з іншого авто, що проїжджало повз. Поруч з ним сиділа жінка, яка коментувала ситуацію. Вона назвала таксиста "уродом" і сказала, що з потерпілого щось тече.

Таксист заштовхав пасажира до авто і ймовірно побив його: відео "КиївМеdіа"

Як закінчився інцидент та чи справді постраждав потерпілий – не відомо. Поліція не надала про це офіційної інформації.