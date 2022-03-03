Во Львове воздушная тревога: все в укрытие
3 марта 2022 , 22:11Читати новину українською
Источник:телеграмм "Оповещение ЦЗ"
Во Львове объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.
Соответствующую информацию о Львове обнародовали в 22:10 3 марта. Людей призывают быть в укрытии, пока не объявляют отбой тревоги.
Заметьте Что делать, если раздается тревожная сирена
Во Львове воздушная тревога
Внимание! Львов! Воздушная тревога!
– говорится в сообщении.
Людей призываю срочно пройти в укрытие из-за опасности воздушной атаки.
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