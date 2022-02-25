Во Львове возле военкомата задержали мужчину, который фотографировал объекты и очереди

Во Львове возле военкомата задержали подозрительного мужчину. В его телефоне якобы была обнаружена символика оккупантов

Мужчина фотографировал стоящих в очереди людей и объекты. На место происшествия прибыли правоохранители.

Важно Появилось последнее видео с героями на острове Змеиный, которые не сдались врагу

Задержали любопытного персонажа. Говорят, что в телефоне куча сепарской символики и фоток нашего очаровательного города,

– рассказал Виктор Бищук.

Заметим, если вы заметите подозрительных лиц на улицах, звоните в полицию.