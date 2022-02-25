Во Львове возле военкомата задержали мужчину, который фотографировал объекты и очереди
25 февраля 2022 , 12:00Читати новину українською
Источник:фейсбук Виктора Бищука
Во Львове возле военкомата задержали подозрительного мужчину. В его телефоне якобы была обнаружена символика оккупантов
Мужчина фотографировал стоящих в очереди людей и объекты. На место происшествия прибыли правоохранители.
Важно Появилось последнее видео с героями на острове Змеиный, которые не сдались врагу
Задержали любопытного персонажа. Говорят, что в телефоне куча сепарской символики и фоток нашего очаровательного города,
– рассказал Виктор Бищук.
Заметим, если вы заметите подозрительных лиц на улицах, звоните в полицию.