Во Львове врачи вытащили из глаза ребенка 10-сентиметрового гельминта: жуткое фото

Во Львове врачи провели сверхсложную операцию на глазу маленького ребенка. Медики оттуда вытащили 10-сантиметрового паразита.

Трудность процедуры заключалась в том, что гельминт пытался убежать от пинцета хирургов. Детальнее об этом медики областного ОХМАДЕТА рассказали 18 февраля.

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Была угроза, что все же убежит

Сначала у девочки появилась припухлость и зуд глаза. Впоследствии постепенно снизилось зрение, но лечение не давало никаких результатов. А вот поводом обратиться к хирургам стала опухоль.

Когда мы начали надрезать опухоль, она стала убегать от нас. Но мы быстро сориентировались и успели поймать паразита за хвост. Если бы убежал в череп, не достали бы его,

– рассказал один из медиков.

В больнице признаются, что окулисты были в шоке от того, что увидели в операционной. В гранулеме под конъюнктивой жил паразит – гельминт дирофилярия (Dirofilaria).

Что известно об этом паразите Dirofilaria также часто называют "злая нитка". Чаще всего яйца гельминта попадают в организм человека через комаров от собак, которые являются промежуточным звеном. Паразиты живут под кожей или слизистой в любой части тела. В месте, в котором поселился гельминт, человек чувствует печение, зуд и появляется опухоль размером в зернышко проса. "Злая нитка" может мигрировать в теле человека на расстояние до 30 сантиметров в сутки. Львовщина не является эндемичной зоной для этого гельминта, поэтому дирофилярия в регионе не часто встречается. Однако все же следует быть осторожными и стараться оберегать детей и собак от укусов комаров.

Провела эту сложную операцию команда медиков:

Всеволод Радомский;

Наталья Гудыма;

Андриана Патер.

Обратите внимание! Фото может шокировать и быть неприятным. Поэтому не рекомендуем его пересматривать уязвимым и несовершеннолетним.

Гельминт, которого достали из глаз ребенка / Фото Львовская Областная Детская Больница Охматдет

Читайте полный текст из фейсбука Львовской Областной Детской Клинической Больницы ОХМАДИТ:

10-сантиметровый гельминт – в глазу ребенка!

Это как "Чужой", но с той разницей, что он еще и немного "Неуловимый мститель", потому что все время бежал от наших врачей.

Офтальмологи достали из-под переднего отдела орбиты 3-летней девочки дирофилярию длиной более 10 см!

У малышки появилась припухлость и зуд глаза, снизилось зрение, но лечение не давало результатов, образовалась опухоль. То, что наши окулисты увидели в операционной, вызвало шок! В гранулеме под конъюнктивой жил червячок – гельминт дирофилярия (Dirofilaria) более 10 сантиметров в длину!

Гельминта поймали наши виртуозы-окулисты в условиях операционной микрохирургическим пинцетом. Они не дали злоумышленнику никаких шансов и достали его целиком (см. на фото), хотя он и делал попытки скрыться.

"Когда мы начали надрезать эту опухоль в операционной, она начала убегать от нас. Но мы быстро сориентировались и успели поймать паразита за хвост. Если бы он убежал в череп, то мы бы не достали его", – говорит офтальмолог Всеволод Радомский.