Во Львове во время приготовления еды трагически погиб 87-летний мужчина
Источник:24 канал
В Железнодорожном районе Львова 12 ноября трагически погиб пенсионер. Во время приготовления еды его одежда случайно загорелась. Мужчине не удалось потушить пламя.
Пенсионер находился в квартире один. Львовянин погиб на лестничной клетке.
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Одежда львовянина загорелась во время приготовления еды
Представитель полиции Львовщины Светлана Добровольская в комментарии 24 канала рассказала, что правоохранителям примерно в 15:30 поступило сообщение о гибели мужчины в результате ожогов. Трагический инцидент произошел на улице Широкой в одной из квартир дома №29.
Правоохранители и спасатели немедленно уехали на место вызова. Когда они прибыли, львовянин был уже мертвым. Пожара в его доме не было. Полицейские предварительно установили, что 87-летний мужчина проживал сам.
Во время приготовления еды на газовой плите его одежда случайно загорелась. К сожалению, пенсионеру не удалось потушить пламя. Он выбежал на лестничную клетку, где и погиб от тяжелых ожогов.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Следователи готовятся открыть уголовное производство с пометкой "несчастный случай".
Трагический инцидент произошел на улице Широкой / Фото "Варта 1"
Одежда пенсионера загорелась во время приготовления еды/ Фото "Варта 1"
Мужчина скончался от тяжелых ожогов / Фото "Варта 1"