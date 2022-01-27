Во Львове во время сильного пожара погибла женщина: видео с места происшествия
Источник:ГСЧС Львовщины
Недалеко от собора святого Юра 27 января вспыхнул пожар в многоэтажке. Спасатели обнаружили в задымленной квартире тело ее владелицы.
Возгорание возникло около обеда. Сотрудникам ГСЧС удалось погасить пламя.
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Почти в центре Львова произошел пожар
Приблизительно в 14:11 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме №60 на улице Городоцкой. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже 4-этажки.
Сотрудники ГСЧС немедленно выехали на место вызова. На момент их прибытия из окна жилья шел густой черный дым. Пожарные подключились к специальным аппаратам защиты органов дыхания и зрения и начали тушить пожар.
Смотрите видео с места происшествия:
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В результате возгорания погибла пенсионерка
Во время разведки в задымленной квартире обнаружили тело женщины. Погибшей оказалась ее 73-летняя владелица.
Пожарным удалось полностью погасить пламя примерно за 20 минут. В результате пожара огонь уничтожил в квартире вещи на площади 15 квадратных метров и повредил стены и потолок на площади 60 квадратных метров.
К ликвидации возгорания привлекли 14 спасателей и 3 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства пожара установят правоохранители.