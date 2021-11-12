Во Львове вскоре откроют вход к Полтве для всех желающих: интересные фото

Вскоре каждый желающий львовянин сможет увидеть Полтву собственными глазами. Реконструкцию одного из входов к подземной реке уже завершают.

Вход размещен в бывшем трамвайном депо на улице Сахарова. Там уже восстановили коллектор и лестницу.

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Во Львове откроют обновленный вход к подземной Полтве

Известный львовский диггер и исследователь Андрей Риштун рассказал, что вскоре каждый желающий сможет спуститься под землю и увидеть Полтву собственными глазами.

В трамвайном депо на улице Сахарова, Lem Station, завершают реконструкцию входа к Полтве. По состоянию на сейчас уже восстановлены стенки коллектора и установлена лестница вниз,

– отметил диггер.

По проекту, вход будет закрывать стеклянный бронированный люк. Кроме этого, там обустроят хорошую подсветку.

"Поэтому Полтвой можно будет любоваться как с поверхности, так и спустившись вниз со специальным разрешением", – добавил Риштун.

По словам CEO Lem Station Михаила Лемака, спуститься к Полтве можно будет только аккредитованным людям, по согласованию с городскими учреждениями, отвечающими за безопасность городского коллектора.

Смотрите фото из обновленного входа к Полтве / Фото Андрея Риштуна

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Подземный коллектор также восстановили

Какое-то время этот вход был накрыт бетонными блоками, однако в Lem Station решили его отреконструировать.

"Они за свой счет наняли подрядчика и отреставрировали "свой" участок коллектора. Оказывается, во Львове даже есть специальная компания "Техно-Ресурс", которая специализируется на подобных работах", – отметил львовянин.

Специалисты закачивают под бетон оригинальный полимер собственной разработки. Потом он там твердеет и все скрепляет. После таких работ коллектор прослужит еще не один десяток лет. По словам Лемака, все работы по обустройству входа к Полтве завершат до конца 2022 года.

"Станислав Лем был крутым футурологом, а Lem Station является его достойным последователем. Как Вам идея поставить в Полтву тепловые помпы и обогревать ими город?", – добавил Риштун.

По его словам, LEM Station провели замеры температуры воды в Полтве за последние полгода. Она составляет 14 градусов.

"Это очень и очень много. Ежедневно гигакалории сточных вод греют почву вокруг коллектора. А могли бы обогревать больницы и школы. Вы только не подумайте, что они предлагают закачивать Полтву в батареи. Тепловая помпа – это безопасно и современно", – рассказал диггер.

Он добавил, что часто слышит вопрос: "Сколько еще простоят подземные коллекторы города?". Однако Риштун не дает роковых прогнозов. По его словам, проблемные участки есть под улицами Князя Романа и Брюховицкой. Однако все это можно отремонтировать.

Диггер подытожил, что он лично осматривал восстановленные коллекторы на улицах Витовского, Джерельной, Киевской и Пекарской. По его словам, там, где работы выполняли специалисты "Техно-Ресурса", все выглядит, как новое.



Температура в Полтве в течение 6 месяцев / Фото Андрея Риштуна