Во Львове вспыхнул пожар в ТЦ "ВАМ": фото и видео с места происшествия
Источник:телеграм "Новини.LIVE Lviv"
Во львовском торговом центре "ВАМ" 8 февраля возник пожар. Работников и посетителей эвакуировали.
На место происшествия немедленно выехали спасатели. Сообщение о возгорании поступило примерно в 16: 00.
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В ТЦ "ВАМ" вспыхнул пожар
В торговом центре "ВАМ", что на проспекте Красной Калины, 62, 8 февраля случился пожар. На место происшествия вызвали спасателей.
По информации очевидцев, в торговый центр приехали 3 пожарные машины. Покупателей и работников вывели на улицу.
С окон ТЦ выбивался густой дым: відео
В комментарии 24 каналу в ГСЧС Львовщины рассказали, что в ТЦ произошло возгорание масла во фритюрнице. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных – работники магазина потушили пламя огнетушителем.
Смотрите фото с места происшествия / Фото "Варта 1"
Коротко о последних пожарах во Львове
- Недалеко от собора Святого Юра 27 января произошел сокрушительный пожар в многоэтажке. Спасатели нашли в задымленной квартире тело ее 73-летней владелицы.
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- На улице Ефремова 1 февраля в одной из многоэтажек случился пожар. Забор размещенного рядом строительства мешал огнеборцам подъехать ближе к дому.
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