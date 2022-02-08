Во Львове вспыхнул пожар в ТЦ "ВАМ": фото и видео с места происшествия

Во львовском торговом центре "ВАМ" 8 февраля возник пожар. Работников и посетителей эвакуировали.

На место происшествия немедленно выехали спасатели. Сообщение о возгорании поступило примерно в 16: 00.

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В ТЦ "ВАМ" вспыхнул пожар

В торговом центре "ВАМ", что на проспекте Красной Калины, 62, 8 февраля случился пожар. На место происшествия вызвали спасателей.

По информации очевидцев, в торговый центр приехали 3 пожарные машины. Покупателей и работников вывели на улицу.

С окон ТЦ выбивался густой дым: відео

В комментарии 24 каналу в ГСЧС Львовщины рассказали, что в ТЦ произошло возгорание масла во фритюрнице. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных – работники магазина потушили пламя огнетушителем.

Смотрите фото с места происшествия / Фото "Варта 1"

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