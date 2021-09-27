Во Львове выбрали лучшую кофейню города
Источник:ZAXID.NET
Во Львове 24 – 26 сентября продолжался Lviv Coffee Festival. Во время фестиваля традиционно выбрали лучшую кофейню города.
Победителем стала сеть кафе Kredens Cafe. В этом году она впервые получила такую награду.
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Kredens Cafe завоевала титул лучшей кофейни Львова
Во время фестиваля Lviv Coffee Festival традиционно выбрали лучшую львовскую кофейню. В этом году этот титул впервые получила сеть Kredens Cafe. Организаторы фестиваля рассказали, что голосование проходило в 2 этапа. Сначала львовяне голосовали на сайте, а потом они могли проголосовать за любимую кофейню офлайн непосредственно в учреждениях.
Награждение состоялось вечером 26 сентября. Отличие получил владелец сети Kredens Cafe Арсен Шлапак. Кроме того, во время конкурса еще несколько кафе завоевали дополнительные награды:
- Стильная кофейня – SDV Coffee;
- Кофе в турке – "Dominicanes/Доминиканес";
- Кофе To Go – "Кава Без Назви";
- Открытие года – "Старий Львів";
- Кофе и к кофе – "Про100 КАВА";
- Art кафе – "Кофейня-галерея "Штука".
Коротко о награждении лучших кофеен Львова
- Фестиваль Lviv Coffee Festival проходит во Львове с 2007 года. Его организовывают во Дворце Потоцких на улице Коперника.
- Во время фестиваля каждый год традиционно проводят конкурс на лучшую кофейню.
- В 2020 году фестиваль не проводили из-за карантинных ограничений.
- В 2019 году титул лучшей кофейни получила "Світ кави на Ринку".
- Ранее лучшими кафе Львова признавали "Світ кави" (5 раз), "Вірменка" (трижды) и Glory Cafe (дважды).
- Кафе "Під Клепсидрою" и "Віденська кав'ярня" получали этот титул по разу.