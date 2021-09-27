Во Львове выбрали лучшую кофейню города

Во Львове 24 – 26 сентября продолжался Lviv Coffee Festival. Во время фестиваля традиционно выбрали лучшую кофейню города.

Победителем стала сеть кафе Kredens Cafe. В этом году она впервые получила такую ​​награду.

Интересно Львовянка стала самой красивой мамой Европы: невероятные фото

Kredens Cafe завоевала титул лучшей кофейни Львова

Во время фестиваля Lviv Coffee Festival традиционно выбрали лучшую львовскую кофейню. В этом году этот титул впервые получила сеть Kredens Cafe. Организаторы фестиваля рассказали, что голосование проходило в 2 этапа. Сначала львовяне голосовали на сайте, а потом они могли проголосовать за любимую кофейню офлайн непосредственно в учреждениях.

Награждение состоялось вечером 26 сентября. Отличие получил владелец сети Kredens Cafe Арсен Шлапак. Кроме того, во время конкурса еще несколько кафе завоевали дополнительные награды:

Стильная кофейня – SDV Coffee;

Кофе в турке – "Dominicanes/Доминиканес";

Кофе To Go – "Кава Без Назви";

Открытие года – "Старий Львів";

Кофе и к кофе – "Про100 КАВА";

Art кафе – "Кофейня-галерея "Штука".

Коротко о награждении лучших кофеен Львова

Фестиваль Lviv Coffee Festival проходит во Львове с 2007 года. Его организовывают во Дворце Потоцких на улице Коперника.

Во время фестиваля каждый год традиционно проводят конкурс на лучшую кофейню.

В 2020 году фестиваль не проводили из-за карантинных ограничений.

В 2019 году титул лучшей кофейни получила "Світ кави на Ринку".

Ранее лучшими кафе Львова признавали "Світ кави" (5 раз), "Вірменка" (трижды) и Glory Cafe (дважды).

Кафе "Під Клепсидрою" и "Віденська кав'ярня" получали этот титул по разу.

Сеть кофеен Kredens Cafe насчитывает 6 заведений во Львове. Первый из них открыли в 2010 году.