Во Львове зачитали имена всех погибших Героев российско-украинской войны

По случаю Дня защитников и защитниц Украины студенты Украинской академии лидерства 14 октября провели онлайн-акцию памяти "Герои среди нас". Они в символических местах зачитали имена всех военных, погибших в российско-украинской войне.

К акции присоединились студенты всех 5 ячеек Академии. За событием можно было следить на инстаграм-странице УАЛ.

Интересно Во Львове почтили павших защитников и защитниц Украины

Студенты зачитали имена всех павших Героев

Студенты УАЛ провели онлайн-акцию памяти "Герои среди нас" по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Часть мероприятия прошла и во Львове – местное отделение академии почтило павших возле памятника "Борцам за Волю Украины" на улице Витовского.

Одна из студенток Дарья Роик рассказала, что для нее День защитников и защитниц Украины – об идентичности, многолетней борьбе, устойчивости, несокрушимости и невероятной жажде свободы.

Он о том парне, который сейчас на Востоке Украины защищает нашу жизнь и будущее. Он об отце, которого ждет дома семья. Он о девушке, которая ценой собственной жизни пытается спасти жизнь раненого бойца,

– сказала девушка.

Она добавила, что этот день также о безграничной ответственности со стороны людей, которые сейчас живут в мирных городах. Ведь они должны сохранить ту ценность, которую сейчас отвоевывают украинские военные.

За 8 лет российско-украинской войны погибли 4 508 украинских защитников. Все их имена зачитали студенты УАЛ.

Смотрите фото мероприятия во Львове / Фото Украинской академии лидерства