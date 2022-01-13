Во Львове заметили уникальное ретроавто за 50 тысяч долларов.

Львовянка 12 января увидела в городе необычный американский ретроавтомобиль. Его цена составляет 50 тысяч долларов.

Автомобиль припарковали на улице Демнянской. Он неоднократно участвовал в разнообразных ретро-шоу.

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Во Львове заметили редкое ретроавто

Львовянка Лора Коцупей 12 января опубликовала в фейсбуке сообщение, к которому прикрепила фото необычного ретроавтомобиля, который увидела на улице Демнянской.

Встретила сегодня такое чудо, до сих пор под впечатлением,

– отметила женщина

Уникальным автомобилем оказался Phillips Berlina Coupe 1981 года выпуска. Всего выпустили лишь 90 таких экземпляров.

Во Львове заметили необычный автомобиль / Фото Лоры Коцупей

Купе Phillips Berlina базируется на корвете Chevrolet C3. Конструкция автомобиля похожа на Mercedes 500K и 540K. Длина автомобиля составляет 4,7 метра. Материал кузова – стекловолокно, панели крыши сняли.

Эта копия неоднократно біла участницей разных ретро-шоу. Пробег автомобиля составляет 10 тысяч км. Phillips Berlina Coupe имеет 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 200 лошадиных сил. Также автомобиль оснастили 3-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Максимальная скорость автомобиля составляет 180 километров в час. Необычный ретроавтомобиль продавали во Львове за 50 тысяч долларов.



Ретроавтомобиль участвовал в ряде шоу / Фото Лоры Коцупей

Стоимость автомобиля – 50 тысяч долларов / Фото "Дело"