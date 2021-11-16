Львовянина приговорили к 4 годам тюрьмы за нападение по гомофобным мотивам

В конце июля в центре Львова напали на поэта Сергея Савина и уличного музыканта Максима Вербу. Одного из злоумышленников приговорили к 4 годам за решеткой.

Вербе и Савину распылили в лицо перцовый баллончик, избили и обокрали. Преступление произошло из гомофобных побуждений.

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Нападавшего приговорили к 4 годам в тюрьме

Галицкий районный суд вынес приговор жителю львова, который напал на поэта Сергея Савина и музыканта Максима Вербу. По информации ОО "Инсайт", занимающегося психологической и юридической поддержкой ЛГБТ-сообщества, судебное заседание состоялось 15 ноября.

ОО "Инсайт" добилась первого реального срока за преступление на почве ненависти по делу с гомофобным нападением во Львове! То, что сегодня произошло – значительное и важное событие для всех нас! Суд назначил реальный, а не условный срок для преступника за гомофобное нападение!,

– говорится в сообщении.

Судья Виктор Романюк учел предварительную судимость нападавшего с неотбытым наказанием. За хулиганство с гомофобным мотивом мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 4 года и 1 месяц. Судебное заседание проходило в открытом режиме.

"Спасибо нашей адвокатше Оксане Гузь за ведение дела и за то, что гомофобный мотив преступления не был проигнорирован судом", – отметили в ОО "Инсайт".

Адвокат пострадавшего Оксана Гузь рассказала, что нападавший получил 4 года и 1 месяц лишения свободы, что включает и предварительное неотбытое наказание. По украинскому законодательству, этот приговор еще можно обжаловать в течение 30 дней. Кроме этого, Гузь отметила, что нападающий полностью признал свою вину.

Это уже второй приговор по этому делу. Один из нападавших уже получил 4 года условного срока. Позже состоятся судебные заседания в отношении еще двух подозреваемых по этому делу.