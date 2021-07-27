Об этом Сергей Савин сообщил в фейсбуке 26 июля. Поэт подвергся химическим ожогам первой степени. Также у него сильно разбит нос. У музыканта – рана на голове.

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Назвал Максима "любимым другом"

Писатель говорит, что за ними наблюдали давно. Еще тогда, когда Савин читал стихи на площади Рынок. Это они увидели на камерах видеонаблюдения.

Савин отмечает, что молодые люди не имели никаких причин, чтобы напасть. Они ведь даже не разговаривали.

Между нами и нападавшими не было никакого диалога. Ни одного разговора. Ни одного слова. Что просто возмущает, потому что причин силового и слезоточивого вмешательства – 0 целых, 0 десятых,

– пишет поэт.

Однако Савин подозревает, что на них напали из-за того, что он поэтично назвал Максима Вербу "коханим другом". Злоумышленники, видимо, подумали, что мужчины принадлежат к ЛГБТ-сообществу. Поэтому совершили нападение из-за дискриминации.



В центре Львова напали на поэта и музыканта / Фото из Фейсбука Сергея Савина

Это не дает им право нападать

По мнению Савина, это не является причиной, чтобы бить и грабить людей. Даже если бы он выразил поддержку геям и лесбиянкам.

Поэтому мужчины обратились в полицию, где написали много заявлений. Также прошли медицинское обследование. Поэт говорит, что они просидели в участке целую ночь, чтобы точно выяснить все детали.



Мужчины целую ночь сидели в участке, также их обследовали / Фото из фейсбука Сергея Савина



У Максима Вербы ушиб на голове / Фото из Фейсбука Сергея Савина

Что грозит нападавшим

Менее чем за сутки злоумышленников нашли. Полиция рассказала, что к ним позвонил Максим Верба и сообщил об инциденте. Кроме того что товарищей избили, у них еще и украли кошелек и телефон.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за грабежа и насилия. Предполагаемых преступников могут посадить в тюрьму от 4 до 6 лет. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Что известно о Сергее Савине и Максиме Вербе

Савин – поэт, родом из Винницкой области. Сейчас он проживает в Киеве. Во Львов приехал презентовать драму-феерию "Нелолита". Ее сняли по роману Савина "Нелолита. Библия грешника".

Максим Верба – уличный музыкант из Львова.



