Двое друзей – Ярослав и Юрий – встретились, чтобы посмотреть футбол. Они сначала сидели в кафе, а потом решили погулять. Информация об этом появилась 23 июля.

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Присели на скамейку, а дальше – ничего не помнят

Сообщают, что мужчины сидели на скамейке. К ним подошли двое парней и предложили выпить коньяку.

Злоумышленники сказали, что они – из Тернополя.

О чем предприниматели говорили с ними – не помнят.

34-летнего Ярослава избили так, что очнулся только утром в больнице скорой помощи.

27-летний Юрий проснулся на скамейке в сквере. Его ночью разбудил бездомный.

Ограбили и набрали кредитов

Мужчины сразу заметили, что у них исчезли все документы, банковские карты, телефоны и другие ценные вещи. А впоследствии они узнали, что на их фамилии оформили множество онлайн-кредитов – на сумму более 150 тысяч гривен. Сейчас известно о 11 кредитах в 9 компаниях.

Также один из злоумышленников через несколько часов купил себе iPhone за 19 тысяч гривен.

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Как злоумышленникам удалось обмануть предпринимателей

За помощью мужчины обратились к председателю правления украинского офиса защиты данных Богдану Хаустову. Эксперт говорит, что банковские карты привязаны к номеру телефона. На смартфоне были установлены все приложения, в частности "Дия".

Скорее всего, это сделали с помощью системы Bank ID Нацбанка. Так можно очень легко взять кредит буквально за несколько минут.

Также мужчина сообщает, что сейчас на карточки Ярослава и Юрия начали поступать деньги. Вероятно, злоумышленники присылают деньги других потерпевших.

С одной стороны подозреваемые не смогли бы это сделать, поскольку в документах есть фото. И они не похожи на фото людей, что есть в паспорте. Однако сейчас в маске это очень легко сделать. Работники банка тоже бывают невнимательными.

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Это не первый случай за последнее время