Злоумышленникам грозит до 15 лет в тюрьме. Вскоре им изберут меру пресечения.

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Мужчины грабили заробитчан

Правоохранители установили, что участниками преступной группы были жители Сумской области в возрасте 18, 22 и 37 лет.

Они работали по определенной схеме. Злоумышленники выбирали жертв на автовокзалах среди пассажиров.

В основном ими становились люди, у которых могло быть много денег.

После этого мужчины входили к ним в доверие и под разными предлогами предлагали выпить алкоголь.

Во время попойки злоумышленники добавляли в напиток жертвы сильнодействующее вещество, которое вводило ее в беспомощное состояние.

После этого злоумышленники увозили человека за пределы Львова, отбирали деньги, гаджеты и все ценное имущество. Свою жертву они оставляли на обочине.

В течение января – марта 2021 года банда совершила 18 разбойных нападений, во время которых украли более 680 тысяч гривен.

Жертвами преступной группировки были жители Одесской, Херсонской и Львовской областей.

Смотрите фото задержания злоумышленников / Фото полиции Львовщины

Злоумышленникам сообщили о подозрении

Следователи сообщили 37-летнему организатору банды и 3 ее участникам о подозрениях по 2 статьям Уголовного кодекса:

"Разбой, совершенный организованной группой";

"Незаконное завладение паспортом или другим важным личным документом, совершенное организованной группой".

Если вину злоумышленников докажут в суде, им будет грозить от 8 до 15 лет в тюрьме с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они устанавливают причастность задержанных к подобным преступлениям, которые совершили в других областях Украины.

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