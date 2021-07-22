Зловмисникам загрожує до 15 років у в'язниці. Невдовзі їм оберуть запобіжний захід.
До теми На Київщині молодики зв'язали пенсіонерів та пограбували їх будинок: відео
Чоловіки грабували заробітчан
- Правоохоронці встановили, що учасниками злочинної групи були жителі Сумської області віком 18, 22 та 37 років.
- Вони працювали за певною схемою. Зловмисники обирали жертв на автовокзалах серед пасажирів.
- Переважно ними ставали заробітчани, у яких могло бути багато грошей.
- Після цього чоловіки входили до них у довіру та під різними приводами пропонували випити алкоголь.
- Під час пиятики зловмисники додавали у напій жертви сильнодійну речовину, яка вводила її у безпорадний стан.
- Після цього зловмисники відвозили людину за межі Львова, відбирали гроші, гаджети та усе цінне майно. Свою жертву вони залишали на узбіччі.
- Протягом січня – березня 2021 року банда вчинила 18 розбійних нападів, під час яких вкрали понад 680 тисяч гривень.
- Жертвами злочинного угруповання були жителі Одеської, Херсонської та Львівської областей.
Дивіться фото затримання зловмисників / Фото поліції Львівщини
Зловмисникам повідомили про підозру
Слідчі повідомили 37-річному організатору банди та 3 її учасникам про підозри за 2 статтями Кримінального кодексу:
- "Розбій, вчинений організованою групою";
- "Незаконне заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом, вчинене організованою групою"
Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 8 до 15 років у в'язниці з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони встановлюють причетність затриманих до подібних злочинів, які вчинили в інших областях України.
Зауважте Ніхто й не помітив: у Львові рецидивіст посеред білого дня пограбував авто – фото