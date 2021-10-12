Львовянка Оксана Лынив стала музыкальным директором одного из ведущих итальянских театров
Источник:фейсбук Оксаны Лынив
Львовянке Оксане Лынив предложили стать музыкальным директором одного из ведущих итальянских театров – Teatro Comunale Bologna. Поиски нового главного дирижера продолжались 3 года.
Болонья – это легендарный музыкальный центр в Италии. Там на протяжении веков формировали музыкальные традиции и воспитывали талантливых музыкантов.
Интересно Победители композиторского конкурса имени Скорика: кому достались денежные вознаграждения
Львовянка стала главным дирижером театра в Италии
Львовянка Оксана Лынив станет первым главным дирижером оперного театра в Италии. Teatro Comunale Bologna искал нового художественного руководителя 3 года.
Сразу после успешного дебютного концерта Лынив в марте 2021 года в театре украинскому дирижеру предложили контракт,
– говорится в сообщении.
В этом театре состоялись первые в Италии постановки опер Рихарда Вагнера, в частности "Летучий Голландец", "Тангейзер", "Тристан и Изольда", "Лоэнгрин" и "Парсифаль". Это закрепило за Болоньей статус "вагнеровского" города.
В Болонье учились украинские композиторы Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский. Возглавляли Teatro Comunale Bologna такие ведущие мэтры как Серджио Чибилидаке, Рикардо Шайи, Микеле Мариотти, Даниэле Гатти и другие. На фейсбук-странице театра рассказали, что Лынив станет музыкальным директором с января 2022 года.
Заметьте Концерт The Hardkiss и Latexfauna, выставки и спектакли: самые интересные события во Львове на этой неделе
Краткая биография Оксаны Лынив
- По информации "Твоє місто", Оксана Лынив родилась в Бродах в семье музыкантов. Отец дирижера – руководитель народной хоровой капеллы "Боян" Ярослав Лынив.
- В 2004 году она стала финалисткой Международного дирижерского конкурса имени Густава Малера в Германии.
- Долгое время Лынив была помощником дирижера Одесской оперы.
- В Баварской государственной опере несколько сезонов подряд она работала помощником генерального музыкального директора Кирилла Петренко.
- По итогам 2015 года Лынив признали лучшим дирижером Баварской государственной оперы в номинации "Классическая музыка".
- Параллельно она работает как приглашенный дирижер в различных театрах Европы.
- Дирижер основала Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt во Львове и Молодежный симфонический оркестр Украины – YsOU.
- В 2020 году она получила от ведущих немецких критиков награду Oper!Awards, которую основал оперный журнал Oper!Das Magazin.