Львовянка Оксана Лынив стала музыкальным директором одного из ведущих итальянских театров

12 октября 2021 , 12:05
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Источник:

фейсбук Оксаны Лынив

Львовянке Оксане Лынив предложили стать музыкальным директором одного из ведущих итальянских театров – Teatro Comunale Bologna. Поиски нового главного дирижера продолжались 3 года.

Болонья – это легендарный музыкальный центр в Италии. Там на протяжении веков формировали музыкальные традиции и воспитывали талантливых музыкантов.

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Львовянка стала главным дирижером театра в Италии

Львовянка Оксана Лынив станет первым главным дирижером оперного театра в Италии. Teatro Comunale Bologna искал нового художественного руководителя 3 года.

Сразу после успешного дебютного концерта Лынив в марте 2021 года в театре украинскому дирижеру предложили контракт,
– говорится в сообщении.

В этом театре состоялись первые в Италии постановки опер Рихарда Вагнера, в частности "Летучий Голландец", "Тангейзер", "Тристан и Изольда", "Лоэнгрин" и "Парсифаль". Это закрепило за Болоньей статус "вагнеровского" города.

В Болонье учились украинские композиторы Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский. Возглавляли Teatro Comunale Bologna такие ведущие мэтры как Серджио Чибилидаке, Рикардо Шайи, Микеле Мариотти, Даниэле Гатти и другие. На фейсбук-странице театра рассказали, что Лынив станет музыкальным директором с января 2022 года.

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Краткая биография Оксаны Лынив

  • По информации "Твоє місто", Оксана Лынив родилась в Бродах в семье музыкантов. Отец дирижера – руководитель народной хоровой капеллы "Боян" Ярослав Лынив.
  • В 2004 году она стала финалисткой Международного дирижерского конкурса имени Густава Малера в Германии.
  • Долгое время Лынив была помощником дирижера Одесской оперы.
  • В Баварской государственной опере несколько сезонов подряд она работала помощником генерального музыкального директора Кирилла Петренко.
  • По итогам 2015 года Лынив признали лучшим дирижером Баварской государственной оперы в номинации "Классическая музыка".
  • Параллельно она работает как приглашенный дирижер в различных театрах Европы.
  • Дирижер основала Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt во Львове и Молодежный симфонический оркестр Украины – YsOU.
  • В 2020 году она получила от ведущих немецких критиков награду Oper!Awards, которую основал оперный журнал Oper!Das Magazin.
Автор: Ольга Котів