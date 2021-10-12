Львовянка Оксана Лынив стала музыкальным директором одного из ведущих итальянских театров

Львовянке Оксане Лынив предложили стать музыкальным директором одного из ведущих итальянских театров – Teatro Comunale Bologna. Поиски нового главного дирижера продолжались 3 года.

Болонья – это легендарный музыкальный центр в Италии. Там на протяжении веков формировали музыкальные традиции и воспитывали талантливых музыкантов.

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Львовянка стала главным дирижером театра в Италии

Львовянка Оксана Лынив станет первым главным дирижером оперного театра в Италии. Teatro Comunale Bologna искал нового художественного руководителя 3 года.

Сразу после успешного дебютного концерта Лынив в марте 2021 года в театре украинскому дирижеру предложили контракт,

– говорится в сообщении.

В этом театре состоялись первые в Италии постановки опер Рихарда Вагнера, в частности "Летучий Голландец", "Тангейзер", "Тристан и Изольда", "Лоэнгрин" и "Парсифаль". Это закрепило за Болоньей статус "вагнеровского" города.

В Болонье учились украинские композиторы Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский. Возглавляли Teatro Comunale Bologna такие ведущие мэтры как Серджио Чибилидаке, Рикардо Шайи, Микеле Мариотти, Даниэле Гатти и другие. На фейсбук-странице театра рассказали, что Лынив станет музыкальным директором с января 2022 года.

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Краткая биография Оксаны Лынив