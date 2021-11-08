Львовянка победила на мировом конкурсе красоты Woman of the Universe

Львовянка Елена Мороз победила на конкурсе красоты "Woman of the Universe 2021". Он является одним из самых авторитетных в мире.

Конкурс проходил в столице Болгарии – Софии. Елена Мороз прилетела домой вечером 6 ноября. В аэропорту ее встретили родные и друзья.

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Львовянка победила на мировом конкурсе красоты

Елена Мороз получила главный титул на конкурсе красоты "Woman of the Universe 2021" – одного из самых авторитетных конкурсов во всем мире

Красавица-украинка покорила сердца достопочтенного жюри своей красотой, добротой, умом, неравнодушным отношением к другим и осознанной жизненной позицией!,

– говорится в сообщении "Woman Eastern Europe".

Национальная директор и организатор "Миссис Вселенная-Украина" Ульяна Оксенюк рассказала, что она очень гордится победительницей.

"Она действительно заслуживает этой грандиозной победы. В ней гармонично сочетаются все те черты, которыми должна обладать женщина, достойна почтения: мудрость, благородство, доброта, поддержка и помощь другим, чувство социальной ответственности", – добавила женщина.

Смотрите фото с конкурса и встречи Елены Мороз / Фото "Woman Eastern Europe / Ukraine-Universe" и "Ротари в Украине

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Львовянка участвует в социальных проектах

По словам организаторов конкурса "Woman Eastern Europe", отдельного признания заслуживает проект Елены Мороз – национальная инициатива "Делюсь дорогой", которая призвана спасать жизни. В рамках проекта львовянка пропагандирует безопасное и ответственное вождение, чтобы люди, которые выбирают альтернативные виды транспорта (велосипед, скутер, моноколесо) были защищены и не боялись за свои жизни.

"Лена, мы сердечно благодарны Вам за то, что Вы не просто стали частью нашей дружной семьи "Миссис Вселенная-Украина 2021", но и так достойно и на таком высоком уровне представили всю Украину на одном из самых авторитетных конкурсов красоты во всем мире "Woman of the Universe 2021" в столице Болгарии — Софии!", – добавили в "Woman Eastern Europe".

По информации "Ротари в Украине", 6 ноября друзья и родные Елены Мороз встретили ее в аэропорту.

"Елена Мороз – львовянка из известной семьи медиков. Она чуткая мама и хранительница своей семьи, спортсменка, участница и победительница соревнований Iron Woman, очень активная ротарийка и инициатор Всеукраинской акции в поддержку безопасности велосипедистов "Делюсь дорогой", – отметили в "Ротари в Украине".