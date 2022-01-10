Львовянку оштрафовали за прогулы дочерью онлайн-обучения

Во Львове суд оштрафовал 42-летнюю женщину. Ее дочь систематически прогуливала онлайн-обучение.

Девочка учится в школе №67 по улице Сяйво. Администрация неоднократно обращалась в полицию из-за отсутствия школьницы на уроках.

Интересно Три проблемы дистанционки, которые давно можно было решить, но они до сих пор есть

Девочка систематически прогуливала обучение

В постановлении суда говорится, что дочь львовянки учится в 6 классе. По информации администрации школы, она систематически не посещала онлайн-уроки, проводимые в зуме.

Из-за прогулов уроков дочерью правоохранители 12 ноября 2021 года составили на женщину протокол об административном нарушении. 29 декабря его рассмотрел Железнодорожный районный суд.

Львовянку оштрафовали

В судебном постановлении не привели объяснений женщины, почему ее дочь не посещала онлайн-обучение.

Судья Иванна Иванюк признала львовянку виновной в ненадлежащем воспитании дочери. Ее оштрафовали на 1700 гривен.

Женщину уже не впервые привлекают к ответственности по недосмотру ребенка. В апреле 2021 года она получила предупреждение суду из-за того, что ее дочь 11 дней не появлялась в школе. Кроме этого, девочка несколько раз убегала из дома. В 2020 году ее мать также оштрафовали за то, что она пьянствовала в лесопосадке.