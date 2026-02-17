Львовщина была под атакой "Шахедов": есть ли разрушения и пострадавшие

Утром 17 февраля российские войска атаковали Львовскую область. Там работали силы ПВО по вражеским дронам.

Информацию о ситуации в регионе предоставил Максим Козицкий.

Есть ли последствия атаки во Львовской области?

По данным местной ОВА, во время утренней воздушной тревоги, продолжавшейся с 06:10 до 08:56 вражеский ударный дрон типа "Шахед" вошел в воздушное пространство Львовской области.

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожены в Стрыйском районе. По предварительным данным, к счастью, последствия не зафиксированы. Также обошлось без жертв.

Козицкий также уточнил, что в ночной тревоге в Стрыйском районе (с 03:45 по 04:29) четыре российских боевых БпЛА пересекли границу Львовщины. Три из них наши ПВО сбили, один исчез с радаров (локационно потерян).