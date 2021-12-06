Львовщина выходит из красной зоны: какие ограничения будут действовать в области

Львовщина 7 декабря наконец-то выйдет из красной зоны. Область станет "желтой", поэтому в ней начнут действовать новые карантинные правила.

Такое решение было принято 6 декабря во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Кроме Львовщины из красной зоны выйдут еще 7 областей.

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Львовщина выходит из красной зоны

С 00:00 7 декабря 9 регионов Украины покинут красную карантинную зону и сразу перейдут в желтую:

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровненская область;

Херсонская область;

Киев.

Согласно новым правилам карантина, которые начали действовать с 6 декабря, для невакцинированных жителей области локдаун продолжится. В частности, посещать общественные заведения в желтой зоне смогут только те, кто получил по крайней мере 1 дозу прививки против коронавируса и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат.

Работники ресторанов, гостиниц и спортзалов также должны иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных заведений также можно будет использовать отрицательный тест (действует 72 часа) или COVID-сертификат о выздоровлении.



В Украине изменили правила желтой зоны / Минздрав

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Какая на Львовщине ситуация с коронавирусом

По информации Львовского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, 5 декабря во Львовской области зафиксировали 214 новых случаев COVID-19.

С коронавирусом госпитализировали 64 жителя области. В свою очередь, на самоизоляцию направили 595 человек.

От осложнений болезни за сутки умерли 22 пациента.

По состоянию на 6 декабря в реанимации находятся 200 человек, из них на аппаратах ИВЛ – 78 человек.

В стационарах лечатся 2 007 больных. Кроваточная сеть заполнена на 38,85%.

Среди всех пациентов только 289 человек – вакцинированы (двумя дозами – 180).

За все время коронавирус подтвердили у более чем 212 тысяч жителей области. 5 604 больных умерли, а более чем 188,5 тысячи – выздоровели.

Текст поста Олега Немчинова:

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровненской, Херсонской областей и города Киева.

Также напомним, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные учреждения в желтом уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, в желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.