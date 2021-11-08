На Львовщине 17 невакцинированных чиновников отстранили от работы

На Львовщине 8 ноября отстранили от работы 17 невакцинированных сотрудников. Среди них есть должностные лица Львовской обладминистрации и трех райгосадминистраций.

В ЛОГА отстранили 10 работников, а в РГА – 7. Всем им не будут выплачивать заработную плату.

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В ЛОГА и РГА отстранили невакцинированных работников

Начальник административного управления аппарата Львовской ОГА Владимир Скирка рассказал, что в ЛОГА и ее подразделениях вакцинировались более 94% работников. Общее количество работников облгосадминистрации и ее структурных подразделений – 646 людей.

По карантинному постановлению правительства, с 8 ноября 10 невакцинированных чиновников отстранили от работы: двух – в аппарате ЛОГА и восьми – в структурных подразделениях. В частности, отстранили работников в департаментах социальной защиты, архитектуры и развития градостроительства, финансов и в Управлении капитального строительства ЛОГА. Кроме того, есть должностные лица, которые находятся в отпусках или на больничном. Решение по ним также примут после возвращения на работу.

Также от работы отстранили 7 должностных лиц в трех РГА. Всего в райгосадминистрациях области работают 747 должностных лиц. Больше всего отстраненных – 5 работников – в Червоноградской РГА. Там вакцинированными являются 94% работников. По одному отстраненному есть во Львовской (более 97% вакцинированных) и в Яворовской РГА (96% вакцинированных). В свою очередь, в Стрыйской райгосадминистрации все работники уже вакцинировались против коронавируса.

С 8 ноября работодатели получили право отстранять от работы без сохранения заработной платы невакцинированных работников. Согласно утвержденного приказом МЗ перечня, прививки против COVID-19 являются обязательными для должностных лиц центральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, местных госадминистраций и педагогов. Отстраненные работники могут вернуться к работе после вакцинации.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала