На Львовщине большинство школ вернулось к очному обучению

На Львовщине в последнее время стало значительно больше вакцинированных педагогов. Поэтому количество школ, которые могут проводить обучение очно, также возросло.

Львовщина перешла в желтую карантинную зону 23 сентября. Из-за неудовлетворительного уровня вакцинации педагогов проводить очное обучение могли лишь 14% школ.

Интересно На Львовщине могут ввести локдаун уже через 3 недели

На Львовщине стало больше вакцинированных педагогов

С 23 сентября все школы области, в которых показатель вакцинации работников был ниже 80%, перевели на дистанционное обучение или временные каникулы. Из-за невозможности образовательным учреждениям работать очно на Львовщине инициировали массовую вакцинацию педагогов. Поэтому количество вакцинированных выросло на 35%.

По словам главы департамента здравоохранения ЛОГА Ореста Чемериса, по состоянию на 1 октября 2 дозы препарата против коронавируса получил 51% педагогов, а одну дозу – 71%. Еще в начале этой недели, чиновник говорил, что в области – наихудшая ситуация с вакцинацией педагогов. Тогда полностью вакцинированных педагогов было 38%. В свою очередь, одну дозу прививки получили 48% работников.

По словам Чемериса, благодаря массовой вакцинации более 600 школ области уже могут вернуться к очному формату обучения. Всего на Львовщине 1150 школ. Однако из-за того, что только за один день количество вакцинированных педагогов выросло на 10%, Управление образования собирается проверить правдивость данных.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала