Львівщина перейшла у жовту карантинну зону 23 вересня. Через незадовільний рівень вакцинації освітян проводити очне навчання могли лише 14% шкіл.

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На Львівщині побільшало вакцинованих освітян

З 23 вересня усі школи області, в яких показник вакцинації працівників був нижчим ніж 80%, перевели на дистанційне навчання або тимчасові канікули. Через неможливість освітнім закладам працювати очно на Львівщині ініціювали масову вакцинацію освітян. Відтак кількість вакцинованих зросла на 35%.

За словами очільника департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ореста Чемериса, станом на 1 жовтня 2 дози препарату проти коронавірусу отримав 51% освітян, а одну дозу – 71%. Ще на початку цього тижня, посадовець говорив, що в області – найгірша ситуація з вакцинацією педагогів. Тоді повністю вакцинованих освітян було 38%. Своєю чергою, одну дозу щеплення отримали 48% працівників.

За словами Чемериса, завдяки масовій вакцинації понад 600 шкіл області вже повернутись до очного формату навчання. Загалом на Львівщині є 1150 шкіл. Проте через те, що лише за один день кількість вакцинованих освітян зросла на 10% управління освіти збирається перевірити правдивість даних.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу