Наразі Львівщина перебуває у жовтій зоні. Жителів області закликають дотримуватися протиепідемічних обмежень.

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Львівщина може скоро стати "червоною"

Керівник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що на Львівщині наразі зберігається негативна тенденція захворюваності на коронавірус. Однак піку ще немає. Область перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень, проте зовсім скоро ситуація може змінитися.

Якщо проаналізувати динаміку останніх днів, то запровадження червоної зони можливе за три-чотири тижні,

– зазначив Чемерис.

За його словами, багато залежить від жителів області – наскільки вони будуть дотримуватися правил карантину, обмежувати масові заходи, носити маски, дотримуватись дистанції та наскільки активно вакцинуватимуться.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Львівщина посіла 4 місце за темпами вакцинації

За словами Чемериса, станом на 30 вересня Львівщина займає четверте місце серед областей за темпами вакцинації.

Серед медичних працівників двома дозами вакцинувались 72%, а першою дозою – 97%.

Серед освітян двома дозами щепились 51%, а однією дозою – 71,5%.

У стаціонарах лікарень області перебувають 1616 пацієнтів з коронавірусом. 37 з них (2,5%) – повністю вакциновані. Перебіг хвороби у таких пацієнтів легший – вони не потребують реанімації. Завантаженість лікарень, у яких лікують хворих на коронавірус, становить 51%.