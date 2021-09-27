Наразі Львівщина перебуває у жовтій карантинній зоні. Однак, якщо така динаміка зберігатиметься, область може стати "червоною".
До теми Львівщина може перейти до червоної карантинної зони
Кількість хворих на COVID-19 зростає
На Львівщині 26 вересня провели 1185 досліджень на коронавірус. COVID-19 діагностували у 241 людини:
- Дрогобицький район – у 29 жителів;
- Золочівський район – у 7;
- Львівський район – у 180 (у Львові – 147);
- Стрийський район – у 6;
- Яворівський район – у 3;
- Червоноградський район – у 6;
- Самбірський район – у 10.
З діагнозом COVID-19 26 вересня госпіталізували 87 людей. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 570 жителів області. На жаль, 13 хворих померли від ускладнень. В реанімації наразі перебувають 99 людей, з них 38 – під'єднані до апаратів ШВЛ.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Зауважте Львів – у жовтій зоні: які обмеження діятимуть у місті
Лише 1,2% пацієнтів з коронавірусом – повністю вакциновані
Станом на 27 вересня в стаціонарах лікується 1581 пацієнт. Ліжкова система завантажена на 47,91%. З усіх госпіталізованих 36 – вакциновані однією дозою, а 19 – двома.
- У Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 145 хворих;
- у Центрі легеневого здоров'я – 245;
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 213;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" – 16;
- у Лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 346;
- у Стрийській міській лікарні – 118;
- у Стебницькій міській лікарні – 126;
- у Рудківській лікарні – 86;
- у Новояворівській районній лікарні №1 імені Юрія Липи – 102;
- у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ – 119;
- у Сокальській ЦРЛ – 59;
- у Перемишлянській ЦРЛ – 6.
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу