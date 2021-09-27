Сейчас Львовская область находится в желтой карантинной зоне. Однако, если такая динамика сохранится, область может стать "красной".

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Число заболевших COVID-19 растет

Во Львовской области 26 сентября провели 1185 исследований на коронавирус. COVID-19 диагностировали у 241 человека:

  • Дрогобычский район – у 29 жителей;
  • Золочевский район – у 7;
  • Львовский район – у 180 (во Львове – 147);
  • Стрыйский район – у 6;
  • Яворовский район – у 3;
  • Червоноградский район – у 6;
  • Самборский район – у 10.

С диагнозом COVID-19 26 сентября госпитализировали 87 человек. В свою очередь, на самоизоляцию направили 570 жителей области. К сожалению, 13 больных умерли от осложнений. В реанимации сейчас находятся 99 человек, из них 38 – подключены к аппаратам ИВЛ.

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Заметьте Львов – в желтой зоне: какие ограничения будут действовать в городе

Только 1,2% пациентов с коронавирусом – полностью вакцинированы

По состоянию на 27 сентября в стационарах лечится 1581 пациент. Кроватная система загружена на 47,91%. Из всех госпитализированных 36 – вакцинированы одной дозой, а 19 – двумя.

  • Во Львовской областной инфекционной больнице находятся 145 больных;
  • в центре легочного здоровья – 245;
  • во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных – 213;
  • во Львовской областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ" – 16;
  • в больнице скорой медицинской помощи Львова – 346;
  • в Стрыйской городской больнице – 118;
  • в Стебницкой городской больнице – 126;
  • в Рудковской больнице – 86;
  • в Новояворовской районной больнице №1 имени Юрия Липы – 102;
  • в Каменка-Бугской ЦРБ – 119;
  • в Сокальской ЦРБ – 59;
  • в Перемышлянской ЦРБ – 6.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала